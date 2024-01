Regularni jak siatkarze Trefla Gdańsk. Prawo serii wskazuje, że... przegrają z Barkomem Każanami Lwów

Trefl Gdańsk - Barkom Każany Lwów 24.01.2024

Żółto-czarni w pierwszej rundzie nie mieli problemów z zespołem prowadzonym przez trenera Ugisa Krastinsa. 29 października w hali w Wieluniu wygrali 3:0 (25:22, 25:22, 25:20), a mecz trwał raptem 104 minuty. Swój wielki dzień miał Mikołaj Sawicki, który przy 79-procentowej skuteczności w ataku zdobył 23 punkty.

Wpływ na swoisty cykl wygrana-przegrana w Treflu po części można usprawiedliwić kontuzjami kluczowych graczy. Nie były to poważne urazy, ale bolesne. Do takich należy zaliczyć chociażby problem z paznokciem Lukasa Kampy. Błaha sprawa u rozgrywającego, który ma ciągle piłkę "na rękach" jest już problematyczna. Ostatnio grać nie może także pierwszy libero gdańszczan Voitto Köykkä. Fin ma kłopot mięśniowy i wyklucza go to z gry. Co ciekawe, trener Igor Juricić nie stawia na drugiego libero, ale na nominalnego przyjmującego. Koszulkę libero wkłada więc ostatnio Argentyńczyk Jan Martínez Franchi.