Rewitalizacja w Gdańsku Nowym Porcie. Ulice Strajku Dokerów i Wilków Morskich mają zachować stare elementy i charakter [zdjęcia]

Przewodniczący zarządu dzielnicy Nowy Port Łukasz Hamadyk skierował pismo do prezydent Gdańska Aleksandry Dulkiewicz z pytaniami o przebieg rewitalizacji. Zapytał w nim m.in. o odnowienie nawierzchni drogowej na ulicach Strajku Dokerów i Wilków Morskich, które pokryte są ponad stuletnim brukiem.

Radny obawiał się, że podczas wymiany nawierzchni może ucierpieć historyczna tkanka ulic i że zostanie zastąpiona materiałami gorszej jakości.

„Rewitalizacja to nie tylko wymiana zabytkowych nawierzchni na słabej jakości materiały, a odtworzenie oryginalnej tkanki” - pisał do prezydent Gdańska radny dzielnicy. Jako przykład podawał odnowiony plac ks. Jana Gustkowicza.

- Chodzi o pozostały do zrewitalizowania fragment ul. Strajku Dokerów, która w części została odnowiona. Teraz mowa o odcinku od ul. ks. Mariana Góreckiego do ul. Wilków Morskich oraz o całą ulicę Wilków Morskich. To ponad stuletnia nawierzchnia. Chcemy mieć jasną deklarację, że koparki nie zniszczą zabytkowej nawierzchni. Zbrodnią architektoniczną byłaby zamiana zabytkowej nawierzchni na falsyfikat - mówi Łukasz Hamadyk.