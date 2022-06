Rok szkolny 2021/2022 zakończony. Wreszcie wakacje! Nauczycielka: "To był prawdziwy roller coaster". Zdjęcia

Bez wątpienia to był najtrudniejszy rok szkolny. Ogromne perturbacje wywołała pandemia. Wszyscy pamiętamy obawy dzieci i rodziców dotyczące zakażenia, niekończące się kwarantanny uczniów i nauczycieli oraz, przez pewien czas, naukę w systemie zdalnym. Pojawiły się dywagacje dotyczące maseczek, szczepień i wymogów sanitarnych w szkołach. Potem, na pandemiczne utrudnienia nałożyła się wojna na Ukrainie. Do Polski przyjechali uchodźcy, których dzieci musiały zostać objęte systemem kształcenia. Dla wielu spośród 4,7 mln uczniów w kraju, które skończyły dziś rok szkolny, wakacje z pewnością będą ulgą.

- To był prawdziwy roller coaster. Prawdę mówiąc, nie pamięta aż tak trudnego roku szkolnego. Baliśmy się o zdrowie, trudno było zorganizować naukę zdalną i zmotywować do niej uczniów. Trzeba było całkowicie się przestawić na inny system. A potem jeszcze wybuchała wojna na Ukrainie i pojawiły się pytania o to, jak pomóc rodzinom, które przyjechały do Polski. To był ogromny stres. Myślę jednak, że daliśmy radę, i my nauczyciele, i uczniowie — mówi Joanna Podgórska, nauczycielka języka angielskiego z jednej z kociewskich szkół.