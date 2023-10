RunGdn Orunia przyciągnął mimo deszczowej pogody. Szymon Glinka z Gdańska wygrał z czasem 18.05 ZDJĘCIA

Bieg na 5 km #RunGdn Orunia 21.10.2023

- Dla osób, które trenują, taka pogoda jesienią to w zasadzie standard. Chociaż z pewnością nie motywuje, ale trzeba było zrobić swoją robotę. Całe pierwsze okrążenie biegliśmy w piątkę, później trochę się to porozrywało. Rozegraliśmy bieg faktycznie na finiszu. Trasa jest naprawdę ciekawa. Jest tu dużo zakrętów i to sprawiało, że czasami ktoś się poślizgnął, ja też się potknąłem. To było pewnym utrudnieniem, ale fajnie, że biegliśmy razem, bo można było powalczyć – podsumował zwycięzca zawodów Szymon Glinka.

Niska temperatura i intensywne opady nie odstraszyły osób, które zdecydowały się na udział w imprezie Gdańskiego Ośrodka Sportu. Uczestnicy zawodów po rozgrzewce, zanim wystartowali, szukali schronienia pod dachem parkowego amfiteatru. Na szczęście prognozy pogody sprawdziły się niemal co do minuty, bo już chwilę po rozpoczęciu zawodów deszcz ustał, a alejki urokliwego oruńskiego parku stały się areną ciekawych zmagań.

O tym, że nie ma złej pogody dla biegaczy przekonywał na mecie jeden z uczestników imprezy.

- Szczerze to rano zastanawiałem się czy wstać, jak zobaczyłem, jaka jest pogoda. Tym bardziej, że to był pierwszy bieg na jaki się w ogóle zapisałem w moim życiu! Ale stwierdziłem, że skoro już podjąłem taką decyzję, to żadna pogoda mi nie straszna. Jakichś wielkich przygotowań do tego startu nie czyniłem, ale zacząłem regularnie się ruszać. Wrażania są na pewno pozytywne. Jeśli będzie okazja to w przyszłości na pewno będę jeszcze kontynuować – mówił po biegu Dariusz Gulatowski z Gdańska.