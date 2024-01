Seria 10 wygranych z rzędu Asseco Resovii przerwana w Ergo Arenie. Trefl Gdańsk zaprezentował świetną siatkówkę

Trefl Gdańsk - Asseco Resovia Rzeszów 6.01.2024

- Meczów mamy tak dużo, że nie mamy czasu myśleć ani o poprzednim, ani tym, co czeka nas dwa mecze dalej. Żyjemy tak naprawdę z meczu na mecz. Dzisiaj z tyłu głowy mieliśmy, że praktycznie za dwa i pół dnia gramy bardzo ważne dla nas spotkanie w Lidze Mistrzów w Tours (środkowa Francja - przyp.). Wiedzieliśmy, że ten mecz również będzie dla nas trudny, ponieważ też trzeba się skupić na PlusLidze. Niezależnie od tego, ile meczów wygraliśmy z rzędu, to w kolejnych to nie pomaga. Widać było po naszym stylu, że wiele z tych meczów przepychaliśmy po naszych mękach. Cieszyliśmy się, że mimo trudności wygrywaliśmy te spotkania. Liczyliśmy, że teraz będzie podobnie, ale nie udało się. Gdańszczanie okazali się ostatecznie lepsi - skwitował Paweł Zatorski , libero Asseco Resovii i reprezentacji Polski.

- To zwycięstwo, z tak mocną drużyną, bardzo cieszy. I to za 3 punkty. Z mojej perspektywy na pewno poprawiliśmy bloki i zagrywkę w porównaniu do wcześniejszego meczu, gdzie te elementy w ogóle nie funkcjonowały. To one zadecydowały o tym, że przegraliśmy ten wcześniejszy mecz. Natomiast dziś to już wyglądało dużo lepiej. Myślę, że drużyna fajnie zareagowała po tamtej, troszkę niechlubnej porażce i odbudowała się dosyć szybko - wyjaśnił Piotr Orczyk, MVP tego spotkania, nawiązując do wcześniejszej zaskakującej porażki w Częstochowie z beniaminkiem PlusLigi.

Trefl Gdańsk - Asseco Resovia Rzeszów 3:1 (25:20, 25:23, 31:33, 25:19)

Trefl: Droszyński 3, Niemiec 10, Urbanowicz 10, Sawicki 15, Orczyk 20, Sasak 20, Martínez (libero) oraz Nasewicz 1, Czerwiński, Gałązka

Resovia: Drzyzga, Kłos 12, Kochanowski 1, Bucki 17, Čebulj 2, DeFalco 3, Zatorski (libero) oraz Boyer 3, Rejno, Kozub, Louati 12, Mordyl 10, Staszewski 3