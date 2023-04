Skandal na trójmiejskich Dniach Mózgu. Podczas wydarzenia na Uniwersytecie Gdańskim radzono, jak można bezpiecznie brać narkotyki

Jak informuje Radio Gdańsk, sprawą zajął się Przemysław Malak, radny miasta Gdańska z Prawa i Sprawiedliwości. Ujawnił, że podczas imprezy, jedna z ulotek (z poradami: "Zacznij od niewielkiej ilości i zwiększaj tylko wtedy, gdy czujesz się komfortowo", "Amfetamina w paście nie nadaje się do wciągania. Podgrzej ją, aby odparowała") trafiła w ręce dziecka.

– Mogłoby się wydawać, że podczas takiego wydarzenia, skierowanego również do dzieci z gdańskich szkół, wszelkie materiały rozdawane dzieciom powinny być dokładnie sprawdzane przed ich dystrybucją. Proszę o ustalenie, dlaczego tego typu ulotki dotarły do dziecka, co zawiodło. Zastanawiam się również, czy w tym przypadku nie doszło do możliwego naruszenia prawa – cytowany przez RGD radny Malak.