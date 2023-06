SKM w barwach Kolejowego ABC. To część akcji edukacyjnej o bezpieczeństwie na kolei

Kampania Kolejowe ABC II to zainicjowana przez Urząd Transportu Kolejowego druga edycja programu edukacyjnego z zakresu bezpieczeństwa na terenach kolejowych. Inicjatywa ta ma uwrażliwić uczniów, nauczycieli oraz rodziców na zasady bezpieczeństwa obowiązujące na przejazdach kolejowych, dworcach, peronach i w pociągach.

Grupami docelowymi projektu są dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym z klas I-VI szkół podstawowych oraz osoby dorosłe – rodzice i opiekunowie, nauczyciele i wychowawcy dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym. W ramach tej kampanii do września w barwach Kolejowego ABC będzie jeździć lokomotywa PKP Intercity.

- Przez pierwsze cztery miesiące 2023 roku kolej przewiozła ponad 118 milionów pasażerów. To jest bardzo dużo, ponad 20 milionów więcej niż rok wcześniej. Zbliżają się wakacje, a pasażerów przybędzie i mam nadzieję, że pobijemy kolejny rekord - mówił Ignacy Góra, prezes UTK na konferencji prasowej 14 czerwca. - Jak zwiększa się praca przewozowa, zwiększa się też ilość wypadków kolejowych. Niestety, ale najwięcej wypadków w systemie kolejowym ma miejsce na przejazdach kolejowo-drogowych i na dzikich przejściach. Ta kampania, którą realizujemy, jest po to, żeby edukować, zwracać uwagę na to, gdzie są zagrożenia. Żeby mówić, jak w bezpieczny sposób zachowywać się na peronach, dworcach i przejazdach kolejowych - dodał.