Skwer przy rosyjskim konsulacie w Gdańsku Wrzeszczu otrzyma nazwę Bohaterskiego Mariupola!

Gdańsk. Niedaleko rosyjskiego konsulatu we Wrzeszczu powstanie skwer Bohaterskiego Mariupola

Gościem ubiegłotygodniowej sesji rady miasta Gdańska był Wadym Bojczenko - mer Mariupola - partnerskiego miasta Gdańska. To właśnie z jego inicjatywy zrodziła się prośba do radnych, by w Gdańsku pojawił się skwer na cześć bohaterskich działań mieszkańców ukraińskiego miasta. Propozycja ta spotkała się z jednogłośną, pozytywną decyzją radnych.

- Będziemy szukać godnego miejsca- powiedziała podczas sesji prezydent Gdańska, Aleksandra Dulkiewicz.

Tak rozpoczęła się debata, gdzie skwer umiejscowić. Ostateczny wybór padł na niewielką przestrzeń miejską, przy skrzyżowaniu ul. Partyzantów i Matki Polki w gdańskim Wrzeszczu. Co ciekawe, zaledwie kilkadziesiąt metrów dalej, u zbiegu ulic Matki Polki i Batorego, mieści się Konsulat Generalny Federacji Rosyjskiej. To właśnie tu, od początku wojny w Ukrainie, co kilka dni zbierają się chętni, by zaprotestować przeciwko zbrodniom dokonywanym przez wojska rosyjskie. Bojczenko podczas połączenia obiecał też, że po odbudowie, ukraińskie miasto uhonoruje Gdańsk.