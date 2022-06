Skywayrun Airport Gdańsk 2022. Prawie 4 tysiące biegaczy chce pokonać 5 kilometrów po drodze startowej lotniska

Skywayrun Airport Gdańsk 2022

Bieg na drodze startowej lotniska rozgrywany w nocnej scenerii to niezaprzeczalny wyróżnik zawodów Skywayrun Airport. W Gdańsku Rębiechowie planowany start zawodów nastąpi około 1.00 w nocy, a zakończenie po około godzinie. Limit czasu na pokonanie 5-km trasy to 50 minut. Impreza rozgrywana jest na czynnym lotnisku, a to oznacza, że nie wolno zostawiać na drodze startowej żadnych przedmiotów.

Biuro zawodów będzie się mieściło na terenie Portu Lotniczego im. Lecha Wałęsy w Gdańsku, przy ul. Juliusz Słowackiego 200. Będzie otwarte w dniach: czwartek (16.06.2022) w godz. 15.00-20.00, piątek (17.06.2022) w godz. 15.00-20.00 oraz sobotę (18.06.2022) w godz. 12.00-19.00. Organizator zastrzega, że bezpośrednio przed biegiem pakiety nie będą wydawane.

Nad bezpieczeństwem uczestników będzie czuwać Służba Ochrony Lotniska, przy wsparciu agencji ochrony, oraz wykwalifikowane zabezpieczenie medyczne.