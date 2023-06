Szkoła Podstawowa nr 57 świętuje 30-lecie nadania imienia generała Andersa. Poznaj historię tej szkoły i dowiedz się, co ją wyróżnia

Szkoła Podstawowa nr 57 - wzór otwarcia i gościnności

5 maja 2022 roku Przemysław Czarnek, minister edukacji i nauki, Oleksandr Plodystyi, konsul generalny Ukrainy w Gdańsku, Dariusz Drelich, wojewoda pomorski oraz Małgorzata Bielang, pomorska kurator oświaty spotkali się z kadrą oraz uczniami gdańskiej szkoły. Nie bez powodu!

To tutaj uczy się ponad 370 uczniów, z czego 170 stanowią dzieci z Ukrainy. Co warto zaznaczyć, od dnia wybuchu wojny w Ukrainie, do gdańskiej placówki dołączyło 70 uczniów, pozostali już wcześniej korzystali z oferty polskiej szkoły.

