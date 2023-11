Testy Mevo potrwają jeszcze tydzień. Na ulice wyjeżdża cała flota... ale tylko do grudnia

Ostatni tydzień testów Mevo. Cała flota tylko do grudnia

- Od kilku tygodni hiszpański operator, firma City Bike Global, spełnia warunki kontraktu umożliwiające uruchomienie pełnego systemu - mówi Dagmara Kleczewska, kierownik projektu Mevo. - Codziennie odnotowujemy pełną dostępność i relokację rowerów, włączono ponownie funkcje rezerwacji i postoju roweru w aplikacji, system poprawnie nalicza opłaty dodatkowe, zatem możemy przejść do kolejnego etapu - dodaje.

Na ulicach metropolii znajduje się już cała flota, licząca cztery tysiące rowerów. Trzy tysiące z nich to pojazdy elektryczne. Ta liczba będzie jednak już wkrótce drastycznie zmniejszona. Od 1 grudnia, zgodnie z zapisami umowy, dostępna będzie już tylko połowa rowerów. Do końca lutego mieszkańcy będą mieli do dyspozycji 1600 elektryków oraz 500 tradycyjnych jednośladów.

W rozmowie z wyborcza.pl Patryk Gochniewski, rzecznik OMGGS, wyznał, że kary za nieprawidłowe korzystanie z pojazdów sięgnęły około 300 tysięcy złotych. Liczba uszkodzonych rowerów to ok. 350 sztuk.