To będzie największy transfer ostatnich lat w Gdańsku? Georg Grozer może zagrać w Treflu z Lukasem Kampą

Georg Grozer może wrócić do PlusLigi w 2024 roku

Reprezentujący Niemcy, ale pochodzący z Węgier Georg Grozer to jeden z najlepszych atakujących ostatnich lat. Sportowy obieżyświat w latach 2010-2012 występował w Asseco Resovii Rzeszów, z którą zdobył brąz i złoto mistrzostw Polski. Potem próbował sił w ligach rosyjskiej, azjatyckich, włoskiej, a ostatnio tureckiej. O mierzącym 201 cm wzrostu zawodniku można powiedzieć, że jest jak wino. Im starszy, tym lepszy. Latem 2023 roku miał znaczący wkład w awans reprezentacji Niemiec na igrzyska olimpijskie w Paryżu.

O takim transferze Trefla Gdańsk przekonany jest Kamil Drąg, dziennikarz "Przeglądu Sportowego". Nie ma wątpliwości, że ta przeprowadzka to siatkarska bomba w PlusLidze. - Skoro marzeniem Lukasa i Georga jest wspólna gra w jednym klubie, to będziemy pracować, żeby ich marzenia się spełniły. Do konkretów jest jednak bardzo daleko - powiedział na łamach "PS" Dariusz Gadomski, prezes gdańskich "lwów".