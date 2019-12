Trefl Gdańsk - Jastrzębski Węgiel. Drużyny z czołówki PlusLigi wciąż poza zasięgiem ekipy Michała Winiarskiego

To był pokaz siatkarskiej mocy w wykonaniu Jastrzębskiego Węgla. Dawid Konarski, Christian Fromm oraz Tomasz Fornal byli bezlitośni w ataku. W przekroju całego meczu w Ergo Arenie nie było właściwie momentu, w którym goście musieliby się zbytnio zdenerwować. Trefl urwał im jednego seta i to był jedyny zryw gdańszczan. W trzech pozostałych partiach nie zdołali już przekroczyć granicy 19 punktów.

Ba, drugiego seta żółto-czarni przegrali do 14. To była lekcja siatkarskiej pokory. Trzeba jednak zaznaczyć, że Jastrzębski Węgiel w końcówce 2019 roku prezentuje się wyśmienicie. W Ergo Arenie sięgnął po 10. z rzędu zwycięstwo. W Lidze Mistrzów nie ma jeszcze wielkich sportowych marek na rozkładzie - pokonał 3:0 Halkbank Ankara i 3:0 Greenyard Maaseik, a mecz z Zenitem Kazań (wicemistrzowie Rosji) dopiero przed nim (18 stycznia na wyjeździe). W PlusLidze ogrywa za to wszystkich, w tym 3:2 PGE Skrę Bełchatów, z którą na razie uczestniczy w wyścigu o trzecie miejsce w tabeli.