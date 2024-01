Trefl Gdańsk potrzebował niespełna półtorej godziny, aby ograć czerwoną latarnię PlusLigi ZDJĘCIA

Trefl Gdańsk - Enea Czarni Radom 20.01.2024

Alaksiej Nasiewicz ponownie dostał szansę pokazania się w dłuższej perspektywie w meczu PlusLigi. Pochodzący z Białorusi polski atakujący Trefla Gdańsk w październiku 2023 roku ustanowił swoje indywidualne rekordy w Radomiu, gdzie żółto-czarni wygrali 3:1. W drugiej rundzie sezonu z Eneą Czarnymi trener Igor Juricić dał mu więc możliwość wykazania się.

Nasewicz wziął więc na siebie ciężar zdobywania punktów, ponieważ był aktywny na skrzydle. Szczerze trzeba jednak przyznać, że zadanie nie należało do najtrudniejszych. Enea Czarni Radom to jedna z najsłabszych ekip w PlusLidze. Zespół prowadzony przez trenera Waldo Kantora do tej pory wygrał tylko dwa spotkania (z drużynami ze Lwowa i z Częstochowy). Sobotnie spotkanie w hali Ergo Arena przebiegało więc w szybkim tempie, bo rywale wielkich oporów nie stawiali.