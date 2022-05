Trefl Gdańsk rośnie w siłę. Po nowym trenerze czas na zawodników. Bartłomiej Bołądź dołączył do zespołu żółto-czarnych

Po niezłym, choć nie rewelacyjnym z punktu widzenia wyniku sportowego Trefl Gdańsk musi szukać wzmocnień. Jednym z takowych bez wątpienia jest pozyskanie Bartłomieja Bołądzia, który ostatnio reprezentował barwy MKS Ślepsk Malow Suwałki. I choć jego poprzedni zespół nie zachwycał (zajął dwunaste miejsce w PlusLidze), to jednak indywidualnie Bołądź prezentował się bardzo korzystnie.

Wystarczy spojrzeć na statystyki. W PlusLidze rozegrał dotychczas 198 meczów i zdobył w nich w sumie 2624 punkty, na co składa się m.in. 175 asów serwisowych i 168 bloków. Minione rozgrywki także zakończył w czołówkach zestawień atakujących i punktujących, a wyprzedzali go tylko liderzy drużyn, które walczyły w fazie play-off.

- Bartka obserwowaliśmy już od dłuższego czasu, najpierw po jego pierwszym sezonie w lidze niemieckiej w Friedrichshafen, a następnie gdy wracał do PlusLigi przed rozgrywkami 2019/2020, ale wtedy postawiliśmy na Bartka Filipiaka. Bardzo się cieszę, że nasze drogi się teraz krzyżują. To czołowy atakujący PlusLigi z minionych rozgrywek. Wiem, że w Suwałkach czuł się świetnie, a mam nadzieję, że u nas jeszcze mocniej rozwinie swoje umiejętności, tak jak było do tej pory chociażby w przypadku Damiana Schulza czy Maćka Muzaja - tłumaczy prezes klubu Dariusz Gadomski.