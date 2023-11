Trefl Gdańsk zaczął sezon jak natchniony. W sobotę, 4 listopada po raz pierwszy zagra dla kibiców w Ergo Arenie

Trefl Gdańsk - KGHM Cuprum Lubin 4.11.2023

- Taki mamy kalendarz, że gramy dużo na wyjeździe. Te pierwsze trzy wyjazdowe spotkania, dodatkowo w jednym tygodniu, to nie było łatwe wyzwanie. Od początku musieliśmy wejść w bardzo szybki rytm meczowy. Bardzo ważne było to pierwsze spotkanie w Katowicach. Po tym meczu było czuć, że zawodnikom wzrosła pewność siebie. Takie wygrane budują. W Radomiu też rozegraliśmy ciężkie spotkanie, które również wygraliśmy - skomentował Igor Juricić , trener Trefla Gdańsk.

Świetne statystyki siatkarzy Trefla Gdańsk

- Bardzo mnie cieszy, że mamy zespół, w którym każdy może zagrać i każdy jest gotowy, by pomóc. Myślę, że byliśmy bardzo profesjonalni na tych trzech meczach, co jest bardzo ważne, gdy gra się trzy mecze na wyjeździe. To jest tylko początek. Rozgrywki ligowe są jak maraton, trzeba mieć siłę na całość - wyjaśnia trener, dla którego jest to drugi sezon w polskiej lidze.