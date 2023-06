Trefl Gdańsk zamknął skład na sezon 2023/2024. Atakujący Kevin Sasak wraca do Ergo Areny

Kewin Sasak zdecydował się wrócić do Gdańska i tym samym zamknąć skład Trefla na sezon 2023/2024. Atakujący jest brązowym medalistą ligi czeskiej, zdobywcą Superpucharu Czech oraz ćwierćfinalistą Pucharu CEV. 26-latek związał się z gdańskim klubem rocznym kontraktem i w końcu ma odgrywać kluczową rolę w drużynie.

Kewin Sasak zamyka skład Trefla Gdańsk na nowy sezon

Kewin Sasak ma 26 lat i mierzy 208 cm. Jest bardzo dobrze znany w Gdańsku, bowiem w żółto-czarnych barwach występował od sezonu 2018/2019 do końca rozgrywek 2021/2022. Przez cztery sezony atakujący wystąpił w 88 meczach PlusLigi, w których zdobył 464 punkty. W swoim pierwszym sezonie w Gdańsku był zmiennikiem Macieja Muzaja i punktował 6-krotnie, w kolejnych rozgrywkach zmieniał Bartosza Filipiaka i zdobył 27 punktów, a w sezonach 2020/2021 i 2021/2022 na swojej pozycji rywalizował z Mariuszem Wlazłym. W rozgrywkach 2020/2021 zdobył 170 punktów, a w swoim ostatnim sezonie w Gdańsku 261 "oczek". Po czterech latach w Gdańsku Sasak przeniósł się do ligi czeskiej, do klubu VK CEZ Karlovarsko. Jego drużyna była mistrzem Czech, więc sezon rozpoczęła od wygranej walki o Superpuchar kraju. W rozgrywkach ligowych wystąpił we wszystkich 33 meczach, w których zdobył 388 punktów. Krajowe zmagania jego drużyna zakończyła ostatecznie z brązowymi medalami. Karlovarsko, jako mistrz Czech z sezonu 2021/2022, w minionych rozgrywkach rywalizowało także w europejskich pucharach. Czesi międzynarodowe zmagania rozpoczęli od Ligi Mistrzów, gdzie trafiając do jednego koszyka z późniejszym triumfatorem rozgrywek Grupą Azoty Zaksą Kędzierzyn-Koźle oraz włoskim Itas Trentino zajęli trzecie miejsce w fazie grupowej. Potem kontynuowali grę w Pucharze CEV. W ćwierćfinale tych zmagań zespół Sasaka najpierw wygrał po tie-breaku z PGE Skrą Bełchatów, jednak w drugim meczu to polska drużyna była górą bez straty seta i to bełchatowianie awansowali do półfinału rozgrywek.

- Sezon spędzony w lidze czeskiej dał mi sporo doświadczenia. Granie w roli lidera drużyny, budowanie pewności siebie, a także ogrywanie się i sprawdzenie zdobytych umiejętności na boiskach europejskich w meczach Ligi Mistrzów, czy w Pucharze CEV to naprawdę cenna lekcja. Myślę, że zdobyte doświadczenie i umiejętności pomogą mi w przyszłym sezonie, gdy będę występował ponownie na polskich parkietach. Bardzo się cieszę z powrotu do PlusLigi, a jeszcze bardziej z tego, że wracam właśnie do Gdańska. To jedno z najlepszych miast w Polsce, a organizacja klubu jest na bardzo wysokim poziomie. Przede wszystkim chcę rozegrać ten sezon na dobrym poziomie sportowym, pomóc jak najmocniej zespołowi. Myślę, że ciężka praca i regeneracja będą kluczowe w tak intensywnych rozgrywkach, jakie przed nami – mówi atakujący Kewin Sasak.

Zmiennikiem Kewina w sezonie 2023/2024 będzie Aliaksiej Nasewicz, który przed poprzednimi rozgrywkami został włączony do pierwszej drużyny Trefla jako przyjmujący. - Bardzo się cieszymy, że na ataku będziemy mieć dwóch graczy z takim potencjałem. Myślę, że dla rozwoju Kewina ubiegłoroczna decyzja o wyjeździe za granicę była najlepszą, jaką mógł podjąć. Wraca do nas zdecydowanie bardziej doświadczony. Aleks jest oczywiście młodszym zawodnikiem, ale ma przed sobą świetne perspektywy. Wiemy, jak z nim pracować, by się dalej rozwijał, a gdy on także da z siebie maksimum, to przyjdą wspaniałe efekty. Pamiętajmy też, że w klubie zostaje siatkarska legenda z ich pozycji, czyli Mariusz Wlazły. Wierzę, że zarówno Kewin, jak i Aleks będą chcieli czerpać z jego wiedzy i doświadczenia – mówi Igor Juricić, trener Trefla Gdańsk.

Trefl Gdańsk skład na sezon 2023/2024

Atakujący: Kewin Sasak, Aliaksiej Nasewicz

Kewin Sasak, Aliaksiej Nasewicz Przyjmujący: Piotr Orczyk, Jan Martinez Franchi (Argentyna), Mikołaj Sawicki, Jakub Czerwiński

Piotr Orczyk, Jan Martinez Franchi (Argentyna), Mikołaj Sawicki, Jakub Czerwiński Środkowi: Patryk Niemiec, Karol Urbanowicz, Jordan Zaleszczyk, Janusz Gałązka

Patryk Niemiec, Karol Urbanowicz, Jordan Zaleszczyk, Janusz Gałązka Rozgrywający: Lukas Kampa (Niemcy), Kamil Droszyński

Lukas Kampa (Niemcy), Kamil Droszyński Libero: Voitto Koykka (Finlandia), Dawid Pruszkowski

Gladiatorzy na Narodowym, relacja z gali XTB KSW Colloseum 2