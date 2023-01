Trefl Gdańsk zatańczył ze Skrą Bełchatów na oczach 4600 kibiców w hali Ergo Arena. Świetny mecz żółto-czarnych

Trefl Gdańsk - PGE Skra Bełchatów 7.01.2023

Wygrać ze Skrą seta do 18 punktów to duża satysfakcja. Wygrać z bełchatowskim zespołem kolejną partię do 16 punktów to już wyjątkowa sprawa. Drużyna brytyjskiego trenera Joela Banksa w sezonie 2022/2023 ma swoje problemy, co widać po nierównej grze w PlusLidze. W sobotę, 7 stycznia gdański Trefl potrafił pokazać się z dobrej strony i te problemy rywala jeszcze podkreślić.

9-krotni mistrzowie Polski w dwóch ostatnich sezonach kończyli rozgrywki na czwartym miejscu. W grudniu z powodu kontuzji stawu łokciowego ze składu wypadł libero Konrad Piechocki. Zastępujący go w trybie pilnym Jędrzej Gruszczyński jeszcze nie złapał odpowiedniego rytmu i można się o tym było przekonać chociażby w Ergo Arenie.

Siatkarska ekipa trenera Igora Juricicia wręcz przejechała się po Skrze. Sportowym stemplem był czwarty set wygrany do 15 punktów. Co ciekawe gdańszczanie przed własną publicznością uporali się z utytułowanym rywalem po raz pierwszy od... lutego 2016 roku!