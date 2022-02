Trolejbusy i tramwaje wodne zasilane eko paliwem wytwarzanym z odpadów z wysypiska śmieci? Specjaliści OMGGS analizują możliwości

Eksperci z OMGGS analizują możliwości wykorzystania bio-LNG, jako: zapasowego źródła energii zasilającej sieci trolejbusowe (na potrzeby Przedsiębiorstwa Komunikacji Trolejbusowej w Gdyni), ekologicznego paliwa dla tramwajów wodnych (na potrzeby Żeglugi Gdańskiej) oraz jako źródła wykorzystania odpadów do produkcji paliwa (dla Zakładu Utylizacyjnego w Gdańsku).

Ekologiczne trolejbusy i tramwaje wodne

Według specjalistów wykorzystanie paliwa bio-LNG do zasilania sieci trakcyjnej gdyńskich trolejbusów to korzyści środowiskowe. Ponadto zwracają oni uwagę, że jest to bardzo ekonomiczne, patrząc na obecny wzrost cen energii elektrycznej.