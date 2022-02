Trwa dobra passa siatkarzy Trefla Gdańsk. Pięciosetowy bój z Asseco Resovią z happy endem

Trener Michał Winiarski zastosował się do zasady, że zwycięskiego składu się nie zmienia i w wyjściowej szóstce znaleźli się ci sami zawodnicy, którzy parę dni wcześniej pokonali GKS Katowice i awansowali do Final Four Pucharu Polski.

Początkowo wyglądało to obiecująco, bo gdańszczanie rozpoczęli mecz bardzo efektownie. Szybko wysforowali się na bezpieczną przewagę, grali dobrze zarówno w bloku, jak i na zagrywce, jednak wraz z upływem minut coraz groźniejsi stawali się goście z Rzeszowa, z kolei w ekipie żółto-czarnych zaczęły pojawiać się proste błędy w rozegraniu. Koniec końców pierwszy set padł łupem Asseco Resovii.

W kolejnych setach Trefl wrócił na odpowiednie tory. Drugi wygrany do dziewiętnastu, trzeci również. I bardzo szybko gdańszczanie wyszli na prowadzenie. Złożyło się na to wiele czynników, a jednym z nich była wyraźnie gorsza skuteczność w ataku rzeszowian.