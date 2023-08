Trzy możliwe warianty przed żużlowcami Zdunka Wybrzeża Gdańsk. Ostatnia kolejka sezonu zasadniczego 1 Ligi Żużlowej

Od miejsca 5 do 7 rozgrywki 1 Ligi Żużlowej 2023 zakończyć mogą żużlowcy Zdunka Wybrzeża Gdańsk. Wszystko zależne jest od ich postawy w ostatniej kolejce sezonu zasadniczego w Ostrowie Wielkopolskim, ale także od wyników rywali. Miejsca 5 i 6 zagwarantują udział w play-offach. Zajęcie 7 lokaty oznaczać będzie koniec sportowych emocji w sezonie 2023.

Arged Malesa Ostrów Wielkopolski – Zdunek Wybrzeże Gdańsk 6.08.2023

W idealnej sytuacji przed ostatnią kolejką sezonu zasadniczego 1 Ligi Żużlowej jest Enea Falubaz Zielona Góra, który wygrał wszystkie 13 spotkań i w roli zdecydowanego faworyta przystępować będzie do fazy play-off. Po drugiej stronie jest PSŻ Poznań, który z dorobkiem 8 punktów zamyka stawkę. W stolicy Wielkopolski muszą liczyć na cud, czyli zwycięstwo w niemieckim Landshut, przy jednoczesnym potknięciu Orła Łódź w spotkaniu z Polonią Bydgoszcz. Zdunek Wybrzeże Gdańsk w niedzielę, 6 sierpnia pojedzie w Ostrowie Wielkopolskim. Arged Malesa chce zakończyć tę część sezonu jak najwyżej (może na miejscach 2-4), ale ekipa z Gdańska zadanie im nie ułatwi (możliwe miejsca to 5-7). - Dużo zależy to od meczu Orła z Polonią. Będziemy bacznie spoglądać, co będzie na łódzkiej Moto Arenie. Mamy swój mecz do odegrania w Ostrowie i będziemy chcieli fajnie zakończyć rundę, z podniesionymi głowami. Sezon nie był łatwy, okres przygotowawczy też był ciężki, ale wychodzimy z tego suchą stopą. Fajnie byłoby zakończyć z przytupem. Co to znaczy? Jedziemy po wygraną, ale to ciężki mecz. W ostatnich spotkaniach Ostrovia prezentowała wysoką formę. Przypomnę tylko, że według niektórych z Falubazem też mieliśmy zrobić nie więcej niż 30 punktów - wyjaśnia Eryk Jóźwiak, menedżer gdańskiego zespołu.

ZOBACZ TABELĘ:

Terminarz i tabela 1 Ligi Żużlowej 2023. Sześć klubów do 8 października powalczy o awans do PGE Ekstraligi Wybrzeże na mecz decydujący o być albo nie być w play-offach czekało... od 9 lipca, czyli prawie miesiąc. - Patrząc ogólnie to mówimy o zawodowcach i dorosłych ludziach. Nie powinno to więc mieć większego wpływu na naszą postawę. Czasami lepiej pojechać z rozpędu. W naszym przypadku dobrze się stało, że mamy chwilę na złapanie oddechu, na poukładanie pewnych spraw. Ostrów złapał wiatr w żagle i to nie będzie łatwy pojedynek. Nie poddajemy się. Znamy swoją wartość i chcemy to pokazać. Trzeba pojechać z pozytywnym nastawieniem, jak zrobiliśmy to w Zielonej Górze (przegrana 41:49 - przyp.). Są przypadki losowe i jest taki dzień, że wszystko idzie jak po grudzie. Nikomu tego nie życzę, ale może tak się ułożyć - zaznacza Jóźwiak.

Możliwe warianty przed Wybrzeżem Gdańsk

Jeśli gdańszczanie wygrają w Ostrowie Wielkopolskim, to mają szansę zająć piąte miejsce w końcowym rozrachunku. Będzie to oczywiście najlepsze rozwiązanie. Szóste miejsce skazuje ich na play-offy z "jedynką" z tabeli, czyli wspomnianym Falubazem Zielona Góra. Jeśli przegrają i zajmą siódme miejsce, to zakończą sezon 2023 już na początku sierpnia. Zachowają miejsce w 1 Lidze Żużlowej, ale do play-offów nie przystąpią.

- Mecz z Polonią Bydgoszcz, ROW-em Rybnik czy Ostrovią nie musi być wcale lżejszy. W teorii tak, ale w praktyce różnie to wygląda. Jeśli mielibyśmy pojechać z Falubazem, to dla nas to i tak spełnienie założenia sprzed sezonu. A takim była obecność w play-offach. Jaki będzie nasz kolejny rywal, to nie ma znaczenia. Czasami osłabiona drużyna ma przegrać z kretesem, a wspina się na wyżyny. Sport jest nieprzewidywalny - w żużlu możliwe są defekty, wykluczenia, kontuzje. Dzisiaj mówienie o rywalu A czy B jest bez znaczenia. Przypomnę, że przez ekspertów byliśmy skazywani na spadek - mówi menedżer Zdunka Wybrzeża Gdańsk.

Awizowane składy Arged Malesa Ostrów Wlkp. - Zdunek Wybrzeże Gdańsk

Arged Malesa Ostrów Wlkp. 9. Tobiasz Musielak

10. Francis Gusts

11. Grzegorz Walasek

12. Matias Nielsen U24

13. Oliver Berntzon

14. Jakub Krawczyk

15. Sebastian Szostak

16.

Zdunek Wybrzeże Gdańsk 1. Daniel Kaczmarek

2. Keynan Rew U24

3. Michael Jepsen Jensen

4. Bartosz Tyburski

5. Nicolai Klindt

6. Seweryn Orgacki

7. Miłosz Wysocki

8. Wszystkie cztery mecze 14. kolejki 1 Ligi Żużlowej rozegrane zostaną w niedzielę, 6 sierpnia 2023 roku od godz. 14. To wielka gratka dla kibiców, którzy będą się emocjonować rezultatami ze stadionów w Polsce i niemieckim Landshut. A jak to wygląda z perspektywy zawodników i trenera Wybrzeża Gdańsk? - Mecz w Ostrowie będzie nas najbardziej interesował. Na tym będziemy skupieni. Jako sztab szkoleniowy, będziemy śledzić poczynania na innych torach. Zawodnicy będą skupieni na swojej jeździe i programie. Na pewno nie będą zerkać na wyniki innych meczów. Specyfika meczów jest obecnie taka, że to dynamiczne wydarzenia i nie można się rozpraszać tym, co dzieje się w innych miejscach - odpowiedział Eryk Jóźwiak.

Plan 14 kolejki 1 Ligi Żużlowej

Niedziela, 6 sierpnia

14.00 Arged Malesa Ostrów Wielkopolski – Zdunek Wybrzeże Gdańsk

14.00 Trans MF Landshut Devils – InvestHousePlus PSŻ Poznań

14.00 H. Skrzydlewska Orzeł Łódź – Abramczyk Polonia Bydgoszcz

14.00 Enea Falubaz Zielona Góra – KS ROW Rybnik

