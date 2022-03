Tylko jeden sparing Wybrzeża z GKM-em Grudziądz. Gdańszczanie wciąż szukają wzmocnień. Wiktor Trofimow ma dołączyć w środę

Zdunek Wybrzeże Gdańsk intensywnie przygotowuje się do startu sezonu 2022. Odbyło się już kilka treningów na gdańskim torze. Ćwiczyli nie tylko gospodarze, ale też zawodnicy Motoru Lublin.

- Ten tydzień minął nam bardzo szybko i bardzo pracowicie. Trenowaliśmy we wtorek, środę i piątek, a w czwartek jeździli sami lublinianie. To wszystko posłużyło zarówno nam jak i naszej nawierzchni, z której w tym momencie jesteśmy bardzo zadowoleni. W piątek chłopaki mieli okazję trochę pościgać się spod taśmy już nie tylko między sobą, ale i z wicemistrzami Polski. To ważne pod kątem psychologicznym. Nikogo nie porównywałem, chodziło o to, aby oswoić się z prędkością i rywalizacją - mówił menedżer Eryk Jóźwiak.

Pierwotnie Wybrzeże miało odjechać dwa sparingi z GKM-em Grudziądz: jeden u siebie, jeden na wyjeździe. Odbędzie się jednak tylko ten w Grudziądzu. Zawody w Gdańsku zostały odwołane na prośbę zespołu z PGE Ekstraligi. Wybrzeże ubolewa nad tym faktem, natomiast nikt nie ma pretensji do rywala, wszak w okresie przygotowawczym zdarzają się różne sytuacje losowe, a plany treningowe mają to do siebie, że lubią się zmieniać. Tak też było w tym przypadku.