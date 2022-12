Udana rewolucja kadrowa Trefla Gdańsk. Podsumowanie pierwszej połowy sezonu zasadniczego w PlusLidze

Trefl Gdańsk na piątym miejscu na półmetku sezonu PlusLigi

Rewolucja kadrowa, jaką siatkarski Trefl Gdańsk przeszedł przed sezonem 2022/2023, miała pobudzić sportowo drużynę. Odejście trenera Michała Winiarskiego do Warty Zawiercie uruchomiło swoistą lawinę rozstań. Klub zdecydował się na obcokrajowca na stanowisku trenera. W Gdańsku pojawił się więc Igor Juricić. Tyle tylko, że to nie on ustalał skład żółto-czarnych. W porozumieniu z władzami klubu robił to trener Andrea Anastasi. Doświadczony Włoch ostatecznie z Warszawy do Gdańska się nie przeniósł, bo narzekał na przemęczenie. Wrócił więc w rodzinne strony, gdzie trafił... do bogatego Sir Safety Perugia.

Chociaż Igor Juricić nie miał wpływu na ustalanie składu, zdecydował się podjąć wyzwanie w Gdańsku. Początek rozgrywek dodatkowo utrudniła mu koszmarna kontuzja Piotra Orczyka. Podstawowy przyjmujący Trefla w drugim ligowym meczu, na początku października, zerwał więzadło krzyżowe w prawym kolanie. Zawęziło to pole manewru, ponieważ jest to uraz z gatunku wykluczających na resztę rozgrywek. Na początku grudnia klinika Rehasport poinformowała o diagnozie podczas wizyty kontrolnej u ortopedy Macieja Pawlaka. - Kolano goi się dobrze, a rehabilitacja przebiega prawidłowo, więc trzymamy kciuki za szybki powrót do gry - przekazała Rehasport.