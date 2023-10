Udany początek sezonu w PlusLidze w wykonaniu Trefla Gdańsk. Kewin Sasak w Katowicach szalał w ataku

GKS Katowice - Trefl Gdańsk 22.10.2023

Kamil Droszyński to rozgrywający Trefla Gdańsk, który nominalnie jest drugim zawodnikiem na tej pozycji, ale wobec kontuzji łydki Lukasa Kampy dostał dużą szansę na starcie sezonu 2023/2024. 26-letni siatkarz nie ma przy tym solidnego wsparcia, bo widniejący w protokole 18-letni Marcel Kapuściński to dopiero przyszłość gdańskiego klubu na najwyższym poziomie.

W tych rozgrywkach pierwszym atakującym jest Kewin Sasak. Powracający do Trefla siatkarz pociągnął za sobą drużynę, zdobywając w niedzielę 22 punkty, przy 63-procentowej skuteczności w ataku. Nic więc dziwnego, że to właśnie do niego powędrowała po meczu statuetka MVP spotkania.

Cieszyć może także pierwszy, oficjalny mecz po długiej przerwie Piotra Orczyka. Wracający po ciężkiej kontuzji przyjmujący zdobył w meczu z GKS-em 13 punktów i wziął na siebie ciężar podrzucania piłek. Był zaangażowany w połowę takich akcji całej drużyny.

GKS Katowice - Trefl Gdańsk 0:3 (22:25, 20:25, 18:25)

GKS: Kozub 2, Waliński 7, Szymański 13, Jarosz 3, Krulicki 8, Usowicz 4, Mariański (libero) oraz Vasina 2, Domagała 8, Adamczyk 1, Mielczarek

Trefl: Droszyński 2, Niemiec 8, Urbanowicz 4, Sawicki 1, Orczyk 13, Sasak 22, Köykkä (libero) oraz Martínez 4, Zaleszczyk 6, Nasewicz