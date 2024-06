Uwaga na zmiany w organizacji ruchu na al. Armii Krajowej w Gdańsku. Trwa remont odcinka drogi

Zmiana organizacji ruchu na al. Armii Krajowej w Gdańsku

W najbliższy weekend oraz w poniedziałek, 10 czerwca prace związane z frezowaniem istniejącej nawierzchni oraz układaniem warstwy wiążącej prowadzone będą w ciągu dnia początkowo na lewym, a następnie na prawym pasie oraz na prawoskręcie. Podczas jego wyłączenia kierowcy jadący od strony Obwodnicy Trójmiasta będą korzystać z objazdu do al. Sikorskiego z wykorzystaniem al. Havla i ul. Witosa.

W kolejnych dniach, tj. od 10 czerwca do 14 czerwca roboty drogowe prowadzone będą od godz. 20.00 do godz. 4.00, co również oznaczać będzie wdrożenie zmian w organizacji ruchu – częściowego zawężenia oraz zamykania prawoskrętu.

Na następny weekend 15-16 czerwca oraz poniedziałek 17 czerwca na remontowanym odcinku al. Armii Krajowej roboty realizowane będą w ciągu dnia. W tym etapie, także przy zmianach w ruchu układana będzie ostatnia, ścieralna warstwa nawierzchni.