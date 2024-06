Już tylko kilka tygodni do końca robót budowlanych w PGZ Stoczni Wojennej. To praktycznie zupełnie nowy zakład. Już powstaje tu ORP Wicher

- Wysokość hali, w której powstaną kadłuby fregat Miecznik, to 43 metry, a wliczając zamontowany na dachu zespół urządzeń do wentylacji to nawet 46 metrów – informuje Maciej Poprawski. - Gigantyczne bramy hali mają podobne wymiary: 43 metry wysokości i 34 metry szerokości, co można porównać do powierzchni dwóch boisk do koszykówki. Zamontowane suwnice są w stanie udźwignąć nawet 100 ton. Powierzchnia zabudowy hali kadłubowej to blisko 6 tys. m kw. – wylicza dyrektor.