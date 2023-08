Uwaga uczniowie! Do 3 sierpnia macie czas aby wziąć udział w rekrutacji uzupełniającej szkół ponadpodstawowych. Gdzie są wolne miejsca?

W ramach rekrutacji uzupełniającej kryteria naboru pozostają takie same, tzn. o przyjęciu do szkoły decyduje liczba punktów uzyskana przez kandydata. Warto pamiętać, aby dokonać świadomego wyboru szkoły w oparciu, nie tylko o zainteresowania dziecka, ale progi punktowe, które kwalifikowały kandydatów w pierwszym etapie rekrutacji do klas I szkół ponadpodstawowych w roku szkolnym 2023/2024.