Wciąż można składać wnioski o środki na wyprawkę szkolną. Jak otrzymać 300 zł? Program ZUS Dobry Start Maja Czech

Rodzice i opiekunowie, którzy jeszcze nie złożyli wniosku o świadczenie 300 plus na zakup wyprawki szkolnej w ramach programu „Dobry start” powinni się pośpieszyć. Mają na to czas tylko do końca listopada. Jak dotąd do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych wpłynęły wnioski, które dotyczą 210 tys. dzieci z Pomorza. Łączna kwota wypłaconego na ich podstawie wsparcia przekroczyła 88 mln zł.