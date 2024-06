Wielka obniżka 50% na wybrany asortyment w The Body Shop w Galerii Bałtyckiej

Wielka obniżka

Szukasz kosmetyków do pielęgnacji, które nie tylko zadbają o Twoje ciało, ale także rozpalą zmysły? Wybierz się do Galerii Bałtyckiej – Sklep „Body Shop”, oferuje wielką obniżkę 50% na wybrany asortyment dla wszystkich klientów. Warto skorzystać z okazji i zakupić produkty w promocyjnej cenie oraz cieszyć się naturalnymi kosmetykami, o wyjątkowym składzie i zapachu. Promocja wielkiej obniżki 50% trwa do 26 czerwca 2024 roku.

The Body Shop

Firma kosmetyczna The Body Shop powstała w 1976 roku. Założycielką, pierwszego małego, zielonego sklepu z asortymentem dla kobiet, w Brighton była – Anita Roddick.

“Biznes kształtuje świat. Ma zdolność zmiany społeczeństwa niemal w każdy sposób, jaki sobie można wyobrazić.” – słowa założycielki A. Roddick. Anita, miała pomysł na biznes, który miał zakładać zaoferowanie kobietom produktów, o naturalnych składnikach, bezpiecznych dla skóry i ciała, których zapachy miały być kompozycją, wyjątkową dla zmysłów, do których każda klientka, będzie chciała wracać. Jednak to nie wszystko, podstawowym celem, powstania The Body Shop, było stworzenie takiej marki, która będzie przyjazna środowisku. Dlatego wszystkie produkty, jakie można zakupić w The Body Shop są na bazie naturalnych składników oraz nigdy nie były testowane na zwierzętach.

The Body Shop od początku jako firma, angażowała się w działalność społeczną.

Między innymi, przy współpracy z Greenpeace, by zwalczać okrutną praktykę wielorybnictwa – o nazwie kampanii "Ratujmy Wieloryby". Anita Roddick osobiście byłą zaangażowana w walkę o prawa kobiet na całym świecie.