Wielka sobota przed siatkarzami Trefla Gdańsk. Dzieli ich jedno zwycięstwo od strefy medalowej mistrzostw Polski

Trefl Gdańsk - Jastrzębski Węgiel 16.04.2022

Siódma drużyna po sezonie zasadniczym stoi przed wielką szansą, aby zaskoczyć aktualnych wciąż mistrzów Polski. Trefl Gdańsk w ćwierćfinale play-offów prowadzi z Jastrzębskim Węglem 1:0, a gra toczy się do dwóch zwycięstw. Część kibiców żałuje, że nie do trzech zwycięstw, bo otwarcie fazy pucharowej PlusLigi jest niezwykle ciekawe nie tylko w tej parze. Regulaminu rozgrywek nie zmienia się jednak w trakcie ich trwania. Fakt jest taki, że w sobotę wieczorem ekipa Michała Winiarskiego może zameldować się w półfinale mistrzostw Polski.

To wciąż brzmi nieco sensacyjnie. To wciąż jest bardzo trudne do spełnienia. Trefl w hali w Jastrzębiu-Zdroju pokazał już jednak, że potrafi wychodzić z opresji. Przegrywał tam 0:2, a jednak zdołał wygrać trzy kolejne partie.

- To bardzo fajnie smakuje, ale to był tylko pierwszy krok i teraz kolejny bardzo ciężki mecz już w sobotę. To jest dobry czas i wracamy naprawdę szczęśliwi i mam nadzieję, że możemy to skończyć za kilka dni. Musimy spróbować, ale będzie ciężko. Jestem przekonany, że oni są rozczarowani i będą chcieli pokazać, jaki mają potencjał. My musimy dalej wierzyć, trzeba powalczyć i zobaczymy jak to będzie - ocenia Lukas Kampa, niemiecki rozgrywający Trefla, który w ubiegłym sezonie... z Jastrzębskim Węglem ograł w wielki finale PlusLigi Zaksę Kędzierzyn-Koźle.