Wielkie otwarcie nowych, wyremontowanych sklepów Media Markt!

Nowa metamorfoza

„ (…) - Z dumą możemy ogłosić, że po przebudowie otworzyliśmy kolejne sklepy naszej sieci w odświeżonej wersji. Dostosowaliśmy portfolio do preferencji naszych klientów, przeorganizowaliśmy markety, dodaliśmy im świeżości. Wierzę, że gruntownie przemyślana strategia oraz ciężka praca naszej ekipy w ostatnich miesiącach, przyniosą oczekiwane efekty w postaci jeszcze większej satysfakcji klientów odwiedzających nasze sklepy.”

– mówi Marcin Sibiński, Dyrektor Rozwoju Sieci Sklepów w Media Markt Polska.

Aranżacja sklepów została zmieniona w taki sposób, aby dostosować się do potrzeb klientów oraz zmian rynkowych. Rozwój technologiczny społeczeństw ma ogromny wpływ na podwyższone zapotrzebowania klientów, co do posiadania odpowiedniej jakości sprzętu elektronicznego, który obecnie po prostu ułatwia życie.

Media Markt przeszło swoistą metamorfozę i w zeszły weekend otworzyło ponownie, po gruntownej renowacji 10 sklepów w Polsce, z zupełnie nowym wizerunkiem, rozmieszczeniem przestrzennym oraz strefami gamingowymi, dla zapalonych graczy.

W Gdańsku nową odsłonę Media Markt, można zobaczyć na ulicy Grunwaldzkiej 309.