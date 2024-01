Wierszyk na Dzień Babci i Dziadka 2024. Najpiękniejsze życzenia dla dziadków z okazji Dnia Babci i Dnia Dziadka. Wzruszające, zabawne

Kiedy wypada Dzień Babci 2024

Dzień Babci to święto, które obchodzone jest co roku tego samego dnia - 21 stycznia. Jest to zupełnie nowa tradycja, która po raz pierwszy pojawiła się dopiero w latach 50. ubiegłego wieku we Francji. Do Polski dotarła dziesięć lat później. W 2024 roku Dzień Babci wypada w niedzielę.