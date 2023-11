Wojciech Grzyb: W PlusLidze wcale nie jest łatwo awansować do play-offów. Tę fazę osiąga się przez ciężką pracę ROZMOWA

Jak pan patrzy na te pierwsze występy zespołu Trefla Gdańsk na początku sezonu, to co pan sobie myśli?

To bardzo dobre otwarcie. Mamy komplet punktów po czterech kolejkach i to jest duża poduszka amortyzacyjna przed zbliżającą się cięższą fazą sezonu. Pragnę podkreślić, że mieliśmy na pewno fajnie ułożony kalendarz, ale to nie oznacza, że mecze same się wygrywają. Naprawdę prezentujemy się bardzo dobrze i dzięki temu wygrywamy. Na pewno, kiedy będziemy się mierzyć z Jastrzębskim Węglem czy Zaksą Kędzierzyn-Koźle, to już nie będziemy w roli faworyta. Łatwiej będzie wtedy z nimi rywalizować. Gra z lepszymi, kiedy jest dużo punktów na koncie, jest na plus.

Siłę drużyny będzie można ocenić na koniec sezonu, ale czy nie jest tak, że potencjał Trefla ocenimy w konfrontacjach z zespołami z medalowymi aspiracjami?

Potencjał można już ocenić na papierze. Analizując liczbę reprezentantów drużyn narodowych w zespołach z Gdańska, Jastrzębia-Zdroju czy Kędzierzyna-Koźla, mamy odzwierciedlenie siły tych zespołów. Budżet klubu, wysokość kontraktów zawodników i inne wskaźniki też to ułatwiają. Natomiast te kartki, które sobie możemy rozpisać, nie będą grały na boisku. Często drużyna z teoretycznie niższym potencjałem na papierze nie potwierdza tego na boisku. Każdy mecz trzeba wygrać na parkiecie. Trefl kolejny sezon rozpoczął bardzo ciekawie. Nawet jeśli przytrafi się nam porażka z potentatami, którzy występują w Lidze Mistrzów, a nawet ją wygrywają, to nie będzie tragedii. A jeśli zdobędziemy z nimi punkt lub wręcz wygramy, to będzie niespodzianka.