Wyjątkowa wystawa polskich aparatów w gdańskim Hevelianum. Zobacz zdjęcia z wernisażu "Aparaty made in Poland"

Aparaty analogowe wracają do łask - co do tego nie ma wątpliwości. Moda na klasyczne zdjęcia trwa w najlepsze nie tylko wśród starszych, ale przede wszystkim wśród młodszych. Na spotkaniach towarzyskich od lat królują polaroidy, które w kilka chwil "przenoszą" nas do wieczności. Są na rynku tez aparaty o złożonej budowie i historii i to właśnie one są głównymi bohaterami wystawy.