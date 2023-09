Wyniki zawodów Garmin Półmaraton Gdańsk 2023. Wygrać można nawet w wieku 50 lat, co udowodnił Piotr Drwal z Ustki

Garmin Półmaraton Gdańsk 24.09.2023

Brak wysokich nagród finansowych w zawodach Garmin Półmaraton Gdańsk 2023 spowodował, że na głównym dystansie nie pojawili się zawodowcy. To z kolei otworzyło szansę przez wytrenowanymi amatorami. Na trasie liczącej nieco ponad 21 km sposobność wykorzystał pochodzący z Ustki Piotr Drwal. 50-letni zawodnik imponował wytrzymałością i linię mety, ulokowaną na stadionie Polsat Plus Arena Gdańsk, przeciął z czasem 1:12.38. Aż minutę stracił do niego pochodzący ze Sztumu Krzysztof Garbowski. Trzeci na mecie był natomiast Jakub Gałasiewicz z Radomia, który w Gdańsku bieg godzinę, 14 minut i 4 sekundy.

W zawodach na dużo bardziej przystępnym dystansie 5 km stawiło się około 350 zawodników. Wśród nich najlepsze tempo narzucił Szymon Sawicki z Olsztyna, który wygrał w czasie 15 minut i 52 sekund. Pozostali na podium gdańszczanie mieli "na zegarze" ponad 16 sekund. Drugi Mateusz Zakrzewski uzyskał rezultat 16.01, a trzeci Tymon Horsten - 16.20. Najlepsza wśród kobiet była Katarzyna Pobłocka-Głogowska. Lęborczanka miała wynik 18 minut i 10 sekund.