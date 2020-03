Wyspa Sobieszewska pełna ludzi. Wiosenna pogoda skusiła wielu na spacer nad morzem. Straż miejska z apelem o zachowanie zasad bezpieczeństwa

W weekend 28-29.03.2020 roku zamknięty jest Park Oliwski, a do Parku Oruńskiego dostęp jest ograniczony. Nieczynne są również parkingi turystyczne w pasie nadmorskim, a w miejscach szczególnie uczęszczanych przez mieszkańców, pojawiły się mobilne tablice nawołujące do pozostania w domu. Nie można wchodzić także na tereny boisk czy placów zabaw.

Zakaz wychodzenia z domu. Czy można wyjść na spacer, pojeździć rowerem czy pobiegać?

„Przepisy odnoszą się do niezbędnych codziennych potrzeb. Do takiej kategorii można zaliczyć spacer czy wyjście do lasu, ale z zachowaniem ograniczeń odległości oraz limitu przemieszczających się osób (maksymalnie dwie osoby, z wyłączeniem rodzin – tu możliwe są większe grupy, rodzice plus dzieci). Zalecamy, aby ograniczać tego typu wyjścia do niezbędnego minimum” – czytamy na rządowej stronie.

Przepisy pozwalają także na jednorazowe wyjście w celach sportowych, czyli na bieganie lub rower. Tu ministerstwo również zaleca zachowanie odpowiedniej odległości od innych. Powinniśmy także pamiętać, by uprawiać sport w grupie maksymalnie dwuosobowej (nie dotyczy rodzin).