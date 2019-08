Wystawa poświęcona Annie Walentynowicz w Gdańsku. Jest i suwnica!

- To dzięki artykułowi Anki do gazety "Robotnik" opinia publiczna dowiedziała się w jak niebezpiecznych warunkach, bo z azbestem, pracujemy. W szczytowym momencie w stoczni pracowało ok. 5 tys. kobiet, wiele z nich zachorowało na raka płuc. Po tym artykule w końcu nas masowo przebadano i zaczęto wysyłać do sanatorium. Anka była niezwykle pogodną i skromną osobą. Nigdy nie traciła czasu na jakieś plotki czy inne bzdury, które pojawiają się w dużych grupach kobiet. W "szatni" nikt długo nie wiedział, że prowadzi ona jakąś opozycyjną działalność, bo zupełnie się tym nie chwaliła - wspominała na otwarciu wystawy Urszula Ściubeł, niegdyś koleżanka z pracy Anny Walentynowicz.

