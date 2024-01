Zagłuszony sygnał GPS nad Bałtykiem. Te problemy nie są przypadkowe?

Szczegółowe analizy tego zjawiska potwierdziły jedną z wcześniejszych hipotez. Bardzo prawdopodobne jest, że za zagłuszaniem sygnału GPS stoją Rosjanie. Szwedzki analityk Markus Jonsson wyliczył, że źródło zagłuszania znajduje się w rosyjskim Obwodzie Królewieckim. To wojskowe stacje WRE - walki radioelektronicznej. Część analityków wskazuje, że Rosjanie albo testują swoje systemy, albo jest to umyślne działanie na poziomie działań hybrydowych, tworzenia atmosfery zagrożenia, które skierowane są przeciwko państwom NATO lub siłom zbrojnym Szwecji.

Problemy w powietrzu

Satelitarny sygnał GPS może zostać zagłuszony, zniekształcony za pomocą tzw. jammerów. Moduły takie emitują na odpowiednich częstotliwościach sygnał, który blokuje GPS. Wystarczy sygnał o mocy 2 watów, by zagłuszyć system pozycjonowania w promieniu kilku metrów, co wystarcza do zakłócenia pracy np. cywilnych urządzeń nawigacyjnych wykorzystywanych np. przez kierowców. Co zrozumiałe, blokowanie GPS na wielkim obszarze, w jakim odnotowano zakłócenia, wymaga o wiele silniejszego sygnału - wręcz dziesiątek megawatów. Rosjanie mają takie możliwości - tłumaczył jeden z polskich analityków, Marek Meissner.