Zakończenie roku dla maturzystów. Wystawienie ocen końcowych dla maturzystów. Kiedy maturzyści kończą szkołę?

Kiedy matura 2023? Daty, terminy

Matura rozszerzona 2023. Terminy, daty, godziny

Matura ustna 2023. Kiedy jest?

Już za kilka miesięcy uczniowie ostatnich klas szkół średnich zasiądą do jednego z najważniejszych egzaminów w swoim życiu. To dobry czas, aby zacząć poważne powtórki materiału z całego toku nauczania…

Kiedy zakończenie roku szkolnego dla maturzystów?

Maturzyści zakończą swój rok szkolny o wiele wcześniej, niż pozostali, aby móc poświęcić czas na przygotowania do matury. Dodatkowo, każdy uczeń musi uzyskać pozytywną ocenę końcową z każdego przedmiotu, aby zostać dopuszczonym do egzaminu dojrzałości.

Kiedy jest wystawienie ocen końcowych dla maturzystów?

Początek kwietnia to ostatni dzwonek dla maturzystów, aby poprawić swoje oceny z przedmiotów szkolnych. Warto spróbować otrzymać jak najwyższą ocenę końcową, ponieważ mogą mieć one wpływ na przebieg rekrutacji na studia.

Dni wolne dla maturzystów 2023

Będzie okazja do intensywniejszej nauki w trakcie wiosennej przerwy świątecznej. To szansa dla uczniów na to, aby skupić się na przedmiocie, który sprawia wam większą trudność i "wyciągnąć" lepszą ocenę na koniec roku. Przerwa ta wypada od 6 do 11 kwietnia 2023.