Zalany fragment Traktu św. Wojciecha w Gdańsku

Na miejscu zdarzenia są pracownicy spółki Saur Neptun Gdańsk.

- Póki co mogę powiedzieć, że doszło do uszkodzenia dość dużego wodociągu przesyłowego o średnicy 500 milimetrów. Zatrzymany został do niego dopływ wody, obserwujemy sytuację. Przerwy w dostawie wody do okolicznych budynków nie ma - informuje Magdalena Rusakiewicz, rzecznik prasowy SNG.