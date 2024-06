Wyjątkowy koncert czwórki pięknych i utalentowanych artystek z zespołu „Lor” w Gdańsku!

Lor w Gdańsku

11 lipca miasto Gdańsk zabrzmi od muzyki folk, reggae i world, dzięki zespołowi: „Lor”. Cztery, piękne i utalentowane dziewczyny zagrają koncert w klubie „Stary Maneż” o godzinie 19:00, na ul. Juliusza Słowackiego 23 w Gdańsku. Bilety można zakupić online w cenie: 85-105 zł. Koncert organizowany jest w ramach ich trasy koncertowej zaplanowanej na 2024 rok. Będzie to wyjątkowe widowisko, ponieważ „Lor”, zaprezentuje utwory i single ze swojej nowej płyty, której premiera jest przewidywana na wrzesień 2024 roku.

Lor – kim są dziewczyny?

Lor to grupa muzyczna pochodząca z Krakowa, składająca się z czterech, młodych i utalentowanych dziewczyn. W składzie zespołu: Julia Skiba – grająca na pianinie, Paulina Sumera – autorka tekstów, Jagoda Kudlińska - wokal i Julia Błachuta – grająca na skrzypcach. Zespół „Lor”, miał swoje początki w 2015 roku i powstał pod wpływem inspiracji, a mianowicie chodzi o obraz: „Ogród Szczęśliwych Zmarłych" Friedricha Hundertwassera”. Dziewczyny stworzyły swoją pierwszą piosenkę, pod wpływem inspiracji właśnie tego obrazu, pod tytułem: ”The Garden of Happy Dead People". Tempo rozwoju kariery zespołu „Lor”, było bardzo szybkie. Dziewczyny zagrały już na takich eventach i festiwalach jak: Spring Break, Slot Art, Soundrive, Europejskie Targi Muzyczne Gazety: „Co Jest Grane”, Orange Warsaw Festival, OFF Festival, Opener Festival czy Primavera Sound. Wystąpiły również w „Dzień Dobry TVN”, prezentując na wizji, na żywo utwór:”"Mło(dość)".