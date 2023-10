Zdunek Wybrzeże Gdańsk buduje skład na sezon 2024. Bez zdecydowanego faworyta 1 Liga Żużlowa zapowiada się dużo ciekawiej

Skład Wybrzeża Gdańsk na sezon 2024

39-letni Krzysztof Kasprzak, który przechodzi z Wilków Krosno do Wybrzeża, to na razie jedyny oficjalnie potwierdzony transfer w Gdańsku. W 10 ekstraligowych meczach sezonu 2023 miał średnią 1,326. - Chcę zdobywać jak najwięcej punktów dla drużyny. Play-offy to jest minimum. Później wszystko może się wydarzyć, zaczynamy od nowa. Pojedziemy po jak najlepszy wynik. Myślę, że jeśli klub kontraktuje faceta, który ma na koncie jedenaście medali mistrzostw świata, ponad 20 medali mistrzostw Polski i cztery medale mistrzostw Europy to nie ma się czego wstydzić. Dam z siebie wszystko, aby zadowolić nawet największych pesymistów - przekonuje indywidualny wicemistrz świata z 2014 roku.

W kontekście Wybrzeża przewija się nazwisko innego, doświadczonego zawodnika. Gdańsk ma bowiem wybrać 41-letni Niels Kristian Iversen. Duńczyk w poprzednim sezonie jeździł w Łodzi. W barwach Orła wystąpił w 14 meczach, w których miał średnią 1,882.