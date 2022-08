Zdunek Wybrzeże Gdańsk jeszcze nie kończy sezonu. Rasmus Jensen: Możemy tylko usiąść i się pomodlić, by Orzeł nam pomógł Tomasz Galiński

fot. Tomasz Rosochacki/wybrzezegdansk.pl

Z reguły jest tak, że jeśli przegrywasz, to oznacza to odpadnięcie z dalszej rywalizacji. Ale nie w tym sezonie w eWinner 1. lidze żużlowej. Co prawda Zdunek Wybrzeże Gdańsk przegrało z Abramczyk Polonią Bydgoszcz w pierwszej rundzie play-off, jednak nie oznacza to eliminacji. Przynajmniej do przyszłego piątku.