Transfery w 1 Lidze Żużlowej. Mateusz Tonder nowym żużlowcem Zdunka Wybrzeża Gdańsk. Ostatnio jeździł w Orle Łódź

Transfery w 1 Lidze Żużlowej na sezon 2024

Zdunek Wybrzeże Gdańsk kompletuje seniorski, polski skład na sezon 2024. Obok doświadczonego, 39-letniego Krzysztofa Kasprzaka (ostatnio Cellfast Wilki Krosno), kibice na gdańskim owalu będą podziwiać w akcji 24-letniego Mateusza Tondera. To żużlowiec, który w sezonie 2023 w 1 Lidze jeździł w barwach klubu H. Skrzydlewska Orzeł Łódź i notował średnią 1,327. Łącznie wystąpił w 14 spotkaniach ligowych, w tym dwóch z Wybrzeżem. Przypomnijmy, że w Łodzi 4 maja przywiózł 7 punktów (2,1,2,2,0), a w rewanżu w Gdańsku 2 lipca 11 punktów (3,3,2,3,0).

Mateusz Tonder jest wychowankiem Falubazu Zielona Góra, w barwach którego zaczął jazdę w wieku 15 lat. Licencję uzyskał w wieku 17 lat, a w sezonie 2017 zadebiutował w lidze. W klubie z Myszką Miki w herbie jeździł do sezonu 2022 włącznie. Sprawdzał się jeszcze jako gość w Polonii Bydgoszcz, czy Kolejarzu Opole.

- Można powiedzieć, że dopiero teraz tak naprawdę wkraczam w wiek seniorski pełną gębą, bo już nie będę zawodnikiem U24. Jeszcze w tym roku w Łodzi można powiedzieć, że miałem nad sobą z tego tytułu pewien parasol. W Gdańsku już tego nie będzie, a ja chcę pokazać się z jak najlepszej strony. Moją mocną stroną są starty, a to bardzo ważny element na gdańskim obiekcie. Co ciekawe, do Wybrzeża mogłem trafić już przed rokiem. Było blisko, ale ostatecznie potoczyło się inaczej. Cieszę się, że teraz będę miał taką okazję - powiedział 24-latek w rozmowie dla oficjalnej strony Zdunka Wybrzeża Gdańsk.