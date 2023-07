Zdunek Wybrzeże Gdańsk znów było drużyną! Żużlowcy wygrali ważny mecz z Orłem Łódź za trzy punkty

Zdunek Wybrzeże Gdańsk - H. Skrzydlewska Orzeł Łódź 2.07.2023

Nicolai Klindt odjechał w niedzielę, 2 lipca 2023 roku w Gdańsku znakomite zawody. Kapitan Zdunka Wybrzeża Gdańsk był niemal "nietykalny". W pięciu biegach aż czterokrotnie wygrywał, kończąc udział w ligowym meczu z dorobkiem 14 punktów. Duńczyk był inspiracją dla kolegów z drużyny, którzy w spotkaniu z Orłem Łódź nie zawiedli.

Nie jest codziennością, że gdańszczanie przed własną publicznością potrafią prowadzić od początku do końca. Tak było z łódzkim Orłem, chociaż jeszcze po 11 biegach wynik nie był wcale przesądzony. Podopieczni menedżera Eryka Jóźwiaka zdołali jednak wygrać cztery kolejne biegi, zapewniając sobie wyraźne zwycięstwo. Do dwóch punktów dołożyli drugiego w tym sezonie bonusa, co nastraja pozytywnie przed dwoma ostatnimi meczami wyjazdowymi: do Zielonej Góry i Ostrowa Wielkopolskiego.