14. Doroczne Obywatelskie Spotkanie Gdańszczan w Filharmonii Bałtyckiej. A. Dulkiewicz: Życzę Wam, by Gdańsk był bezpiecznym miejscem

10 grudnia, o godz. 18 gdańska filharmonia gościła parlamentarzystów, samorządowców, przedstawicieli stowarzyszeń, biznesu oraz gdańskich placówek oświatowych na Dorocznym Obywatelskim Spotkaniu Gdańszczan. Wśród gości należy wymienić eurodeputowaną Magdalenę Adamowicz, żonę śp. prezydenta Gdańska oraz posła Piotra Adamowicza.

- W tym roku występuję pierwszy raz w roli gospodarza tego wydarzenia – mówiła Aleksandra Dulkiewicz, prezydent Gdańska, która na wstępie przytoczyła słowa Pawła Adamowicza z ubiegłorocznego spotkania gdańszczan. - Wciąż trudno uwierzyć, że miesiąc później nie było go już z nami. To wielka, niepowetowana strata i wciąż niezabliźniona rana, dla mnie osobiście i dla wieku z państwa. Pytam, co robiliśmy w grudniu ub. roku, abyśmy jeszcze raz odczuli jak wiele się zmieniło. Styczeń już zawsze będzie odliczał kolejne lata naszego miejskiego życia.