Pod tą urokliwie brzmiącą nazwą "anielskie skrzydło" kryje się zwyrodnienie stawów u osobników ptactwa wodnego. Lotki chorych ptaków, zamiast przylegać do ciała, wystają na zewnątrz, co uniemożliwia im wzbicie się w powietrze.

U osobników dorosłych jest to choroba nieuleczalna. U młodych ptaków można zapobiec rozwojowi choroby i przywrócić prawidłowe ułożenie skrzydła. Wymaga to jednak jego mechanicznego usztywnienia.

"Anielskie skrzydło" to zasługa ludzi? Chleb jest szkodliwy dla ptaków

Produkowany współcześnie chleb zwiera ogromne ilości soli, do przyjęcia których ptaki nie są przystosowane. To powoduje u nich odwodnienia, biegunki i uszkodzenia nerek.

Jedną z głównych przyczyn powstawania schorzenia jest dieta uboga w wapń, mangan, witaminę D i witaminę E, a bogata w węglowodany i białka . Znamienny jest fakt, że schorzenie to występuje zazwyczaj u ptaków zamieszkujących blisko ludzi, a nie u tych całkiem dzikich.

Co więcej pieczywo, którym ludzie karmią ptactwo jest już naokół niezdatne do spożycia i nierzadko bywa spleśniałe. Pleśń zawiera toksyny, które dla ptaków stanowi śmiertelne zagrożenie. Regularne podawanie nadpsutego chleba prowadzi do uszkodzeń wątroby, a także nerek.

Sopocki magistrat postanowił ograniczyć szkody wynikające ze złego dokarmiania. Sposobem na zmniejszenie skali problemu ma być kampania informacyjna. Miasto ma edukować mieszkańców i przyjezdnych w zakresie tego, jak żyć ze zwierzętami tak, by im nie szkodzić. W tym celu rozważa m.in wprowadzenie automatów ze zdrowym pokarmem, a także publikację materiałów edukacyjnych w Internecie.

Czym karmić wodne ptactwo?

Zdaniem specjalistów najlepiej jest pozbawić się przyjemności płynącej z dokarmiania ptaków, które powinny odlecieć na zimę.