Chcesz być wolontariuszem na Open'erze? Zapłać 950 złotych kaucji. W sieci wrze

Kaucja za wolontariat na Open'erze rozgrzała internet

- Biorąc udział w wolontariacie masz możliwość zdobycia cennego doświadczenia , które przybliży Cię do pracy przy organizacji największych wydarzeń muzycznych. Dzięki temu możesz wziąć czynny udział w realizacji festiwalu a w wolnych chwilach uczestniczyć w koncertach! Jeśli lubisz dobrą muzykę i chcesz pomóc przy tworzeniu jednego z największych festiwali muzycznych w Europie, dołącz do nas! O zakwalifikowaniu do wolontariatu poinformujemy wybrane osoby do 12 czerwca 2023r. Zastrzegamy sobie prawo do odpowiedzi tylko na wybrane zgłoszenia. Warunkiem udziału w wolontariacie organizowanym przez Fundację ALTER ART jest podpisanie porozumienia o Wolontariacie oraz wpłata kaucji w wysokości 950 zł w terminie do 20 czerwca 2023 r. Kaucja zostanie zwrócona wolontariuszowi w terminie 7 dni od dnia zakończenia imprezy, pod warunkiem prawidłowego wykonania przydzielonych mu zadań - czytamy na stronie Open’er Festival 2023 .

Oświadczenie organizatora Open'er Festival ws. wolontariatu

Wolontariat na festiwalu jest dla Open’era przede wszystkim programem o charakterze społeczno-edukacyjnym, opartym na długiej tradycji letnich festiwali muzycznych. Jego wpływ na ekonomiczny bilans wydarzenia, przy bardzo dużych nakładach organizacyjnych, jest marginalny.

Wolontariat na festiwalu to kilka elementów. Pierwszy z nich to inkluzywność - zostanie wolontariuszem daje możliwość uczestnictwa w festiwalu osobom, które z takiego czy innego powodu nie są w stanie, nie mogą lub nie chcą zapłacić za bilet. Wolontariat to możliwość połączenia wykonywania określonych zadań z uczestnictwem w festiwalu, obejrzeniem wybranych koncertów i zabawy. Dzięki temu festiwal jest dostępny dla wszystkich. Jest to wieloletnia tradycja najważniejszych wydarzeń festiwalowych w Europie, gdzie skala jest wielokrotnie większa. Są w Europie duże festiwale, na których wolontariusze stanowią większość osób uczestniczących w organizacji imprezy. Mówimy tu o kilkudziesięciu tysiącach osób. Na Open’erze wolontariusze stanowią około 3%.

Drugi to zdobywanie doświadczenia, praktyki oraz możliwość edukacji. Polska ma stosunkowo małą tradycję poszerzania swojej wiedzy i doświadczenia poprzez wolontariat, a w przypadku wydarzeń kulturalnych, połączenia pracy z zabawą i uczestnictwem w kulturze. W wielu krajach europejskich, czy w Stanach Zjednoczonych jest to ważny element ścieżki rozwoju. Bez praktycznie żadnego doświadczenia i specjalistycznej wiedzy wolontariusz ma możliwość stać się częścią kilkutysięcznego organizmu, który realizuje największe wydarzenie muzyczne i kulturalne tego typu w Polsce i jedno z największych w Europie. Wolontariusze mogą zobaczyć świat wydarzeń muzycznych „od kuchni”, przyjrzeć się pracy wielu najlepszych specjalistów w różnych dziedzinach, zdobyć kontakty i czasami połączyć swoją przyszłość z branżą kulturalną czy rozrywkową.

Udział w wolontariacie na Open’erze dotyczy na przykład takich obszarów jak: wsparcie osób z niepełnosprawnościami, uczestnictwo w działaniach ekologicznych i mediowych oraz pomoc w strefach takich jak Kids Zone, Muzeum czy Teatr. Kolejne elementy związane z festiwalowym wolontariatem to możliwość przeżycia przygody, szansa na poznania ludzi i opcja na wspólne tworzenie wyjątkowego wydarzenia.

Program w niezmienionej formule funkcjonuje od lat. Kaucja w wysokości równowartości ceny karnetu 4-dniowego została wprowadzona ponad 10 lat temu i jest to standardowa procedura. Wynika ona z tego, że w przeszłości - i to nie dotyczy tylko Polski - pojawiły się osoby podszywające się pod wolontariuszy, które „znikały” zaraz po rejestracji. Skala tego procederu była bardzo znacząca i doszła do około 50% uczestników projektu, co w oczywisty sposób uniemożliwiało realizację programu wolontariackiego. Co ważne - kaucja zwracana jest zaraz po wydarzeniu.

O sukcesie projektu wolontariatu niech świadczy chociażby skala rejestracji na tegoroczną imprezę. Do tej pory zgłosiło się ponad 3 500 chętnych, a zważywszy na to, że koniec rejestracji nastąpi 31 maja, będzie to oznaczało ponad 20 chętnych na jedno miejsce.

I na zakończenie - wiemy, że jest rok 2023 i żyjemy w czasach manipulacji, kłamstw, półprawd, fake-newsów, poszukiwania tanich sensacji i atencji oraz bardzo często braku elementarnej wiedzy w wielu sprawach. Spokojnie tłumaczymy zatem na czym polega wolontariat na festiwalu muzycznym, na Open’erze i wydarzeniu kulturalnym o takiej skali. Jednak w tym przypadku warto również pamiętać, że festiwal bez najmniejszego problemu poradzi sobie bez stosunkowo małego programu wolontariatu, natomiast odbędzie się to przede wszystkim ze stratą dla jego uczestników – świetnych wolontariuszy, dla których rokrocznie jest to możliwość uczestnictwa w festiwalu, nabycia ważnego doświadczenia i świetna przygoda.

Fundacja Alter Art nie jest organizatorem festiwalu, a jedynie organizatorem i koordynatorem działań wolontariackich. Festiwal organizuje zaś spółka Alter Art Festival Sp. z o.o. w ramach swojej działalności gospodarczej.