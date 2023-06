Crossfitowa rywalizacja wychodzi na plażę. Natalia Błędowska i Dmytro Kuzniecow najmocniejsi na Cross Mixed Zone Gdańsk 2023

Plażowa odsłona Cross Mixed Zone Gdańsk 25.06.2023

- Wystarczy się zebrać na trening - crossfitowy, sylwetkowy, kulturystyczny czy funkcjonalny, przeznaczony dla ludzi starszych lub po kontuzjach. Pierwsza wizyta na treningu powoduje już taki wyrzut hormonów szczęścia, że przeważnie ludzie zostają na dłużej. Zachęcamy w postaci dwóch spotkań próbnych osoby początkujące lub takie, które nigdy nie miały styczności z takim treningiem. Po tych ćwiczeniach opinie najczęściej są takie, że bardzo dobrze się czują, zupełnie inaczej czują się z rana, a to odmienia ich życie - mówi Krystian Świercz, trener personalny z gdańskiego klubu Atleta, trener przygotowania motorycznego w sportach walki.

Trener był jedną z osób, która zachęcała do aktywności podczas niedzielnych zawodów Cross Mixed Zone Gdańsk 2023 na Enerdze Stadionie Letnim w Brzeźnie. A to, na jaki poziom można się wznieść pokazywali zawodnicy na piaszczystym placu. Pośród przyrządów żwawo poruszały się zespoły żeńsko-męskie. 16 mikstów miało okazję zaprezentować się w trzech workoutach eliminacyjnych, a połowa z nich trafiła do półfinału. W finale znalazły się cztery najlepsze - Emom Team (Roksana Krzyżanowska, Piotr Szczepański), Więcej sprzętu niż talentu (Zuzanna Melaniuk, Szymon Karolczyk), No rep (Małgorzata Dulewicz, Patryk Wos) oraz Trzeba dokładać (Natalia Błędowska, Dmytro Kuzniecow).