Część trasy Nowej Bulońskiej Północnej w Gdańsku zostanie udostępniona dla ruchu przed świętami Bożego Narodzenia

Dwa drogowe odcinki budowanej w Gdańsku trasy Nowej Bulońskiej Północnej mają zostać udostępnione dla ruchu przed Bożym Narodzeniem. Chodzi o fragmenty od skrzyżowania ul. Myśliwskiej i Bulońskiej do Nowej Wołkowyskiej, w kierunku do Nowej Myśliwskiej oraz od skrzyżowania ulic Jabłoniowej i Warszawskiej przez ul. Kartuską do ul. Stolema.

Na omawianych odcinkach trwają już prace porządkowe. W przyszłym tygodniu powinny rozpocząć się również próby obciążeniowe na wiadukcie, który zbudowano nad Potokiem Siedleckim. Jeżeli testy estakady zakończą się pozytywnie, samochody dopuszczone zostaną także na ten obiekt, co oznaczać będzie, iż cały odcinek Nowej Bulońskiej Północnej, od wysokości skrzyżowania ul. Myśliwskiej z Bulońską do skrzyżowania ul. Jabłoniowej z Warszawską będzie przejezdny. Nastąpi to jednak nie wcześniej niż po okresie świątecznym, ale jeszcze w bieżącym roku. Takie są deklaracje wykonawcy inwestycji, czyli spółki NDI. Niemal gotowa droga to jedna jezdnia dwupasowa, dwukierunkowa o szerokości siedmiu metrów. Na Nowej Bulońskiej Północnej powstaje także dwutorowa linia tramwajowa o długości 2,7 km, która będzie przedłużeniem istniejącej linii tramwajowej od skrzyżowania ul. Bulońskiej i Myśliwskiej w kierunku ul. Jabłoniowej. Na trasie przecinać będzie m.in. ulice Stolema i Kartuską, a kończyć się będzie na wysokości skrzyżowania z ul. Warszawską i Jabłoniową. Wzdłuż nowej trasy zaplanowano cztery przystanki komunikacji miejskiej: "Nowa Politechniczna", "Łabędzia", "Stolema", "Zabornia". Z linii pasażerowie skorzystać mają w połowie przyszłego roku. Tramwajem pojedziemy natomiast tą trasą nie wcześniej niż w pierwszej połowie 2020 roku. Czytaj także Tramwaje po Nowej Bulońskiej pojadą za pół roku. Co z innymi planami? Projekt Nowej Bulońskiej Północnej to także sieć dróg i skrzyżowań wraz z infrastrukturą towarzyszącą. W ramach inwestycji powstała dwukierunkowa jezdnia z jednostronnym chodnikiem oraz drogą rowerową na całej jej długości. W ramach zadania przebudowywano, bądź wkrótce zostaną przebudowane, skrzyżowania ulic powiązanych z Nową Bulońską Północną, w tym z ul. Kartuską, Limbową oraz Stolema. Powstały także drogi dojazdowe takie jak Nowa Wołkowyska, Myśliwska Południowa, przebudowano łącznice węzła z ul. Armii Krajowej, z tzw. Nową Warszawską i Nową Jabłoniową. By ułatwić podróżnym w przyszłości możliwość przesiadki powstaje węzeł integracyjny tramwajowo-autobusowy Ujeścisko wraz z parkingiem dla samochodów osobowych i rowerów oraz węzeł przesiadkowy tramwajowo-autobusowy Zabornia. Czytaj także Na budowie Nowej Bulońskiej powstaje estakada wenecka Inwestycja jest częścią opracowanego przez Miasto Strategicznego Programu Rozwojowego dzielnicy Południe na lata 2014-2020. Jej realizacja pochłonie niemal 192 mln zł. Inwestycja dofinansowana jest z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014 - 2020. Dofinansowanie unijne wynosi 58,5 mln złotych.